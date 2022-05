Da habe er ihr gesagt: »Ich habe ein Geheimnis, das ich dir erzählen muss«, sagte der 49-Jährige am Donnerstag in seiner Heimatstadt Gloucester. Er selbst habe die Nachricht um 5.15 Uhr morgens erfahren, als er aufstand, um die Hunde Gassi zu führen.

Als er merkte, dass er umgerechnet 217 Millionen Euro gewonnen hatte, habe er nicht gewusst, was er tun sollte. »Ich konnte nicht wieder einschlafen, ich wollte Jess nicht wecken, also lag ich einfach da, und es fühlte sich an wie eine Ewigkeit«, erzählte der Telekommunikationsfachberater. »Ich habe einige Zeit damit verbracht, ohne Budgetgrenze nach Immobilien zu suchen, das war neu.«

Der Gewinn von exakt 184.262.899,10 Pfund gebe ihnen die Chance, viele Erfahrungen zu machen und gemeinsam mit Familie und Freunden Abenteuer zu unternehmen, sagte das Paar. »Wir fahren nie in den Urlaub. Unsere Kinder würden dafür sterben, in die Sonne zu fahren.« Genaues Ziel: noch unklar. Eines der Kinder würde lieber nach Hawaii, das andere auf eine texanische Pferderanch.