Überraschender Auftritt von Queen Elizabeth II. in der Paddington Station in London. Die nach ihr benannte Elizabeth Line ist fertiggestellt, und die Monarchin zeigte sich in Knallgelb und gut gelaunt. Gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward ließ sich Ihre Majestät auch die Fahrkartenautomaten vorführen – obwohl sie diese wohl niemals nutzen wird.

Da kann man dann auch mal nicht wissen, wo es hingehen soll.

Queen Elizabeth II., britische Königin

»Wo könnte ich hinfahren?«

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hat die Queen sich in den vergangenen Monaten häufig von anderen Mitgliedern des Königshauses vertreten lassen und Termine vorwiegend virtuell wahrgenommen.

In gut zwei Wochen wird ihr 70. Thronjubiläum gefeiert. Der 2. und 3. Juni wurden dafür extra zu Feiertagen erklärt. Da es der Queen offensichtlich wieder besser geht, scheint der Party nichts mehr im Wege zu stehen.