Den Fehler zu korrigieren, war gar nicht so einfach. Die Seniorin, seit 65 Jahren Kundin bei der Bank, kam mit den automatisierten Menüs des telefonischen Kundendienstes nicht zurecht. Da ihre örtliche Filiale geschlossen wurde, musste sie für alle Bankgeschäfte zwei Busse in die nächste Stadt nehmen. Der einzige verfügbare Termin, um die Kontoänderung zu beantragen, war in einer 37 Kilometer entfernten Filiale, in der das Personal sie nicht kannte.