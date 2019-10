Autopsie in London Toter Wal in der Themse - Wissenschaftler gehen von Schiffskollision aus

Ein in der Themse gesichteter Buckelwal ist tot. Sein lebloser Körper wurde unter einer Brücke im Dorf Greenhite in der Grafschaft Kent, rund 30 Kilometer von London entfernt, entdeckt. Der Wal sei wahrscheinlich von einem Schiff angefahren worden, teilten die Wissenschaftler mit, die an der Autopsie des Tiers beteiligt waren.

Der acht Meter lange Buckelwal war am Montag in der Themse entdeckt worden. Die Wissenschaftler berichteten, sie hätten eine große Wunde an der Unterseite seines Kopfes gefunden.

Das Team sei der Meinung, dass die Verletzung wahrscheinlich von dem Zusammenstoß mit einem Schiff stammt. Das Weibchen sei an der Wunde gestorben, sagte Rob Deaville von der Zoologischen Gesellschaft in London, deren Programm gestrandete Wale untersucht.

Wo der Unfall geschah, konnten die Wissenschaftler nicht sagen. Es sei möglich, dass der Wal bereits außerhalb der Themse mit einem Schiff kollidiert und mit diesen Verletzungen durch den Fluss geschwommen sei, teilte er weiter mit. Die Wissenschaftler entdeckten auf dem Körper des Tiers auch ältere Narben. Sie vermuten, dass es sich vor seinem Tod in einem Netz verfangen haben könnte.

Laut dem britischen "Guardian" verirren sich Buckelwale nur äußerst selten an die Küste Großbritanniens. Jährlich würden nur ein bis zwei Tiere gesichtet. Bei diesem Buckelwal handele es sich aber bereits um das fünfte Tier im Jahr 2019.