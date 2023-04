Ganz Großbritannien blickt dieser Tage gespannt auf die anstehende Krönung von König Charles - das gilt auch für seine Gegner. »Nicht mein König« verkündeten zahlreiche Sprechchöre und Plakate bei einem öffentlichen Auftritt Anfang April in York. Bei der aufwändigen Krönungszeremonie in London am 6. Mai plant die 1983 gegründeten Gruppe »Republic« ihren bisher größten Protest.

Graham Smith, »Republic«-Vorsitzender: »Wir rechnen mit etwa tausend Menschen auf dem Trafalgar Square, alle in Gelb. Mit vielen gelben Plakaten, mit viel Lärm in Form von Sprechchören und Reden und so weiter. Es wird ein friedlicher Protest sein, wir werden nichts zum Erliegen bringen. Wir werden dafür sorgen, dass man uns nicht ignorieren kann.«

In den Hauptstädten von Schottland und Wales werden ebenfalls Demos gegen die Krönung erwartet. Die Proteste gegen die Monarchie sind zwar relativ klein. Trotzdem nimmt die Unterstützung für die Monarchie ab. Vor etwa einem Jahrzehnt unterstützten etwa 75 Prozent der Briten die Monarchie. Eine YouGov-Umfrage von dieser Woche ergab, dass diese Zahl jetzt bei 58 Prozent liegt, die Unterstützer stammen vor allem aus der älteren Generation. Und nur neun Prozent der Briten gaben an, dass ihnen die Krönung von Charles sehr am Herzen liege.

Graham Smith, »Republic«-Vorsitzender: »Der große Unterschied ist nicht so sehr Charles selbst, sondern die Tatsache, dass er nicht die Königin ist. Die Königin hat für so viele Menschen die Monarchie verkörpert. Wegen ihr haben die Leute ihre Zweifel und ihre Urteilsfähigkeit zurückgestellt. Jetzt ist sie nicht mehr da, um die Monarchie zu schützen, und wir sehen einen sofortigen Rückgang der Unterstützung und einen deutlichen Mangel an Interesse an der großen Zeremonie, die alles ist, was sie haben.«

Der politische Einfluss der Adelsfamilie ist gering, in Regierungsangelegenheiten hat sich Queen Elizabeth über Jahrzehnte demonstrativ nicht eingemischt. Die Windsors spielen aber immer noch eine wichtige, vor allem symbolische Rolle in der britischen Öffentlichkeit.

Alice Hunt, Historikerin: »All das wäre immer noch Teil unserer Geschichte und unseres Images, unserer Identität – auch wenn sie eine viel geringere Rolle spielen würden, oder wenn es sie überhaupt nicht mehr gäbe. Wir würden immer noch zum Buckingham Palace gehen und uns erinnern und nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Platz im modernen Großbritannien haben.«

Als besonders anachronistisch sehen die Gegner der Royals das Erbprinzip an, nach dem der Thron stets von einem Mitglied einer Herrscherfamilie auf ein anderes übergeht. Antimonarchist Smith sagt voraus: die Unterstützung für die königliche Familie wird weiter abnehmen.