Der Zyklon »Mocha« hat in Myanmar schwere Schäden verursacht, viele Menschen haben alles verloren. Betroffen sind vor allem Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya, die im vornehmlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten verfolgt wird. Viele sind deshalb in Myanmar auf der Flucht. »Die Situation ist furchtbar. Die Menschen haben nicht einmal sauberes Wasser«, sagte Shwe Phyu, der in der schwer betroffenen Region rund um die Stadt Sittwe Rohingya-Flüchtlingen hilft. »Es ist eine Katastrophe.«