Ein Feuer hat große Teile der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) in Sachsen zerstört. Nach Angaben der Polizei in Görlitz und der betroffenen Kirchengemeinde brach der Brand in der Nacht zu Freitag aus. Anwohner hätten ihn gegen zwei Uhr gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin.