Mehr als 5500 Menschen umgebracht

In der NS-Zeit waren in Großschweidnitz mehr als 5500 Frauen, Männer und Kinder durch überdosierte Medikamente, Unterernährung und mangelnde Pflege umgebracht worden. Sie galten der NS-Ideologie nach als »minderwertig« und »unnütze Esser«. Die neue Ausstellung erzählt ihre Geschichte. Zudem werden auch die Vorbedingungen und Nachwirkungen der »Euthanasie«-Verbrechen thematisiert. Etwa 2000 Menschen wurden von hier aus, in die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein gebracht.