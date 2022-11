Die Grünen im Bundestag haben von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ein überzeugendes Konzept zur besseren Bekämpfung der Organisierten Kriminalität verlangt. »Wir haben an den Termin große Erwartungen«, sagte ihr Obmann im Innenausschuss, Marcel Emmerich, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er bezog sich auf die Herbsttagung des Bundeskriminalamts (BKA), bei der Faeser an diesem Mittwoch eine Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vorstellen will.