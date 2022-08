Explosionen im Berliner Grunewald Warum liegt ein Sprengplatz mitten im Naherholungsgebiet?

Die Feuerwehr rückt an, kann aber zunächst nicht viel tun – viel zu gefährlich ist die Lage, immer wieder explodiert etwas. Auch aus der Luft geht nichts, der Löschhubschrauber der Bundeswehr ist gerade in Sachsen im Einsatz. Die Polizei sperrt den Brandort weiträumig ab, im Umkreis von 1000 Metern wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet, die nahe Stadtautobahn Avus wird gesperrt, der Zugverkehr auf der Bahnlinie Richtung Wannsee und Potsdam eingestellt. Anwohner sollen ihre Fenster geschlossen halten, die Berliner werden gebeten, an diesem Tag auf Ausflüge in den Wald zu verzichten.