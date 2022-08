Noch immer gibt es nach dem Großbrand im Berliner Grunewald keine Entwarnung: Bei einer Patrouille in der Nacht zum Dienstag wurden laut Feuerwehr am Rande des Sperrgebietes wieder kleinere Brände gesichtet. Diese seien so gut wie möglich bekämpft worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten auch wieder Explosionsgeräusche gehört.