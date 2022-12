Warm: Milde Luft vom Atlantik sorgt in Deutschland regelmäßig für eher frühlingshaftes Weihnachtswetter. Die höchste bislang am 24. Dezember gemessene Temperatur gab es 2012 in Freiburg: 18,9 Grad Celsius, so der Deutsche Wetterdienst. Genau 50 Jahre zuvor war das Fest wiederum am kältesten. Das Thermometer kletterte am Heiligen Abend 1962 nirgends über den Gefrierpunkt.