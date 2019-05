Krankenpflegerin bei Guinness-Weltrekorden abgelehnt Kein Kleid, kein Marathon-Rekord?

Jessica Anderson lief den Marathon in ihrer Dienstkleidung in nur 3:08:22. Doch das Guinness-Buch der Weltrekorde will den Lauf als schnellste Krankenpflegerin nicht anerkennen - weil sie eine Hose trug.