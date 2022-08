Mack Rutherford 17-Jähriger vollendet Weltumrundung mit einem Ultraleichtflugzeug – als jüngster Mensch

Die Reise dauerte länger als geplant – doch am Ende standen zwei Rekorde: Mack Rutherford hat in fünf Monaten allein die Erde umflogen. Er hoffe, eine Inspiration für andere Jugendliche zu sein, so der Teenager.