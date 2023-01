Der wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz verurteilte Hamburger Rapper Gzuz sitzt im Gefängnis. Der 34-Jährige habe seine Freiheitsstrafe am 13. Januar angetreten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Liddy Oechtering. In welcher Justizvollzugsanstalt der Musiker einsitzt, sagte die Oberstaatsanwältin nicht. Das Landgericht Hamburg hatte den Frontmann der Rapgruppe »187 Strassenbande« am 4. März 2022 zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt. Zugleich hatte die Strafkammer eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 2300 Euro verhängt, also insgesamt 414.000 Euro.