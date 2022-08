»Dadurch geriet der Pkw rückwärts ins Rollen«, so die Polizei. »Die drei Männer bemerkten dies und versuchten das Wegrollen zu verhindern, damit dieser nicht gegen ein anderes Fahrzeug stößt. Der Vater riss die Fahrertür auf und versuchte mit seinem Fuß die Bremse zu betätigen, gleichzeitig versuchte er, den PKW an der A-Säule aufzuhalten.« Die beiden anderen Männer eilten zu Hilfe. Sie versuchten am Heck stehend das Wegrollen des Wagens zu hindern. Der 50-Jährige geriet allerdings am Heck aus noch ungeklärter Ursache unter das Auto und wurde eingeklemmt.