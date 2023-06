Erstmals seit Beginn der Coronapandemie vor mehr als drei Jahren kann in Saudi-Arabien die muslimische Wallfahrt Hadsch wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Hunderttausende Pilger hatten sich dazu am Montag in und um Mekka zu den religiösen Ritualen versammelt. Nach Angaben des Hadsch-Ministeriums reisten allein aus dem Ausland rund 1,6 Millionen Pilger an.

Der Hadsch ist eine der größten religiösen Versammlungen weltweit und gehört zu den fünf Grundpflichten im Islam. Demnach sollten Frauen und Männer, die gesund sind und es sich leisten können, einmal im Leben nach Mekka pilgern. In den vergangenen Jahren gab es wegen der Pandemie etwa Einschränkungen mit Blick auf die Zahl der zugelassenen Pilger und das zugelassene Höchstalter. Zeitweise durften keine Gläubigen aus dem Ausland anreisen, zudem mussten Teilnehmer gegen Corona geimpft sein und Mundschutz tragen.