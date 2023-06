Seit Jahrzehnten wird in den USA der »hässlichste Hund der Welt« gekürt. Sieger in diesem Jahr ist ein Chinesischer Schopfhund namens Scooter. Der Titelträger in diesem Jahr überzeugte die Jury mit strohig-weißem Kopfhaar und verbogenen Hinterbeinen. Seine Zunge hängt schief heraus, am Körper ist er nackt. Das sieben Jahre alte Tier gewann am Freitagabend im kalifornischen Petaluma den Wettbewerb »World’s Ugliest Dog«.