Benally lebt in Arizona und ist gerade auf Dienstreise in Kalifornien, zum Wettbewerb meldete sie ihren Hund spontan an. »Mr Happy Face« setzte sich gegen sieben Konkurrenten durch und gewann 1500 Dollar Preisgeld (etwa 1400 Euro) und einen Auftritt in der NBC-Show »Today«, die in New York City aufgezeichnet wird.