Hagen 47-Jähriger stirbt in Polizeigewahrsam

Die Hagener Polizei hatte den 47-Jährigen am Freitagabend in der Hagener Innenstadt kontrolliert und dabei festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war wegen Delikten der Betäubungsmittelkriminalität polizeibekannt. Die Beamten verhafteten ihn und brachten ihn in eine Zelle des Hagener Polizeipräsidiums.