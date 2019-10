Der Fahrer war erst acht, sein Beifahrer drei Jahre jünger: In Nordrhein-Westfalen hat ein Kind einen Autounfall verursacht - für die Eltern hat die Sache ein Nachspiel.

Verletzt wurde bei dem Unfall in Hagen niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei allerdings so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste. Zeugen hatten demzufolge in der Nacht gegen 23.30 Uhr die Polizei alarmiert. Der Achtjährige soll am Steuer und sein fünfjähriger Bruder auf dem Beifahrersitz gesessen haben.

Die beiden Jungen schafften es, wenige Meter zu fahren und in die nächste Straße abzubiegen. "Dort kollidierte der Wagen mit einem geparkten Anhänger, der wiederum in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die daraufhin herbeigerufenen Eltern erklärten demnach am Unfallort, die Kinder hätten sich unbemerkt aus der Wohnung geschlichen. Die Polizei erstattete Anzeige gegen sie wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht.