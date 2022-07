Ein drei Jahre alter Junge ist im nordrhein-westfälischen Hagen allein auf dem Bahnsteig zurückgeblieben, während der Zug mit seinem Vater weiterfuhr. Der Familienvater hatte am Samstagabend Sohn und Koffer auf dem Bahnsteig abgestellt, um noch den Kinderwagen aus der Bahn zu holen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte . Allerdings schlossen sich die Türen und der Zug fuhr wieder an.