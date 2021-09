Mutmaßlicher Anschlagsplan auf Synagoge in Hagen Terrorverdächtiger Syrer kommt in Untersuchungshaft

Ein 16-Jähriger wird verdächtigt, einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant zu haben. Offenbar stand er in Kontakt mit dem IS. Nach SPIEGEL-Informationen kam er jetzt in Untersuchungshaft.