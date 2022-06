In dem Wald waren seit März sechs weitere Brände bekämpft worden. Im letzten dieser Fälle brannten nachts am Bauhof von Seligenstadt dort gelagerte Pflanzenabfälle. Auch hier hält die Polizei es für unwahrscheinlich, dass sich das Feuer selbst entzündet hat. Zwischen den Brandorten liegen nur wenige Kilometer.

Am frühen Samstagmorgen stand – diesmal wieder in Hainstadt – ein Holzlager in einer Gartenanlage in Flammen. Das dort gelagerte Holz und der Unterstand brannten laut Polizei völlig ab. Zudem gerieten mehrere Bäume in Brand.