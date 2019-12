Hainstadt in Hessen Feuerwehr rettet Kinder aus Lehmgrube

Die Freiwillige Feuerwehr Hainstadt hat mehrere Kinder aus einer Lehmgrube gerettet. An diesem Samstag habe die Leitstelle Dietzenbach zwei Kinder gemeldet, die "im Lehm feststeckten und sich weder durch eigene Kraft noch durch Unterstützung der Eltern befreien konnten", hieß es in einem Facebook-Post der Feuerwehr.

Demnach waren drei weitere Kinder auch in der Grube eingesunken, konnten aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreit werden. Zur Rettung der verbliebenen Kinder bauten die Feuerwehrleute eine Trasse aus einer Steckleiter, Holzbrettern und einem Rettungsbrett.

Die Kinder waren laut Facebook-Post "deutlich entkräftet", konnten aber von zwei Feuerwehrmännern befreit werden. Sie wurden medizinisch betreut. Ein Teil der Leiter musste nach der Rettung in der Tongrube zurückgelassen werden.

Die Kinder bekamen von den Feuerwehrleuten laut dem Facebook-Post außerdem Teddys der "Deutschen Teddy-Stiftung" geschenkt. Diese seien Standartbeladung auf den Fahrzeugen, "um Kindern in Not einen treuen Beschützer an die Hand zu geben".

Hainstadt ist ein Ortsteil und bildet mit der Nachbargemeinde Klein-Krotzenburg die Gemeinde Hainburg. Der Ort befindet sich rund 25 Kilometer östlich von Frankfurt am Main.