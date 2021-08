Erdbeben Deutsches Notfallteam startet zu Hilfsmission nach Haiti

2200 Menschen sind bei dem Erdbeben in Haiti gestorben. Vielerorts fehlt es an Hilfe. Ein deutsches Team mit Ärzten und Pflegepersonal will nun vor Ort unterstützen, mit Zelten, Medikamenten und einer Wasseraufbereitungsanlage.