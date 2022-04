Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Haiti sind sechs Menschen gestorben. Das Flugzeug mit fünf Insassen war am Mittwochnachmittag in der Hauptstadt Port-au-Prince gestartet. Kurz darauf fiel offenbar der Motor aus – 20 Minuten nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, wie die haitianische Flugbehörde mitteilte.