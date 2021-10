Havarie in der Karibik Schiff vor Haiti gesunken – mindestens 19 Tote

Zahlreiche Menschen sind bei einem Schiffsunglück in der Karibik ums Leben gekommen. Laut Zeugen war das Boot mit Menschen und Fracht überladen. Selbst an den für die Rettung notwendigen Dingen fehlt es in dem Land.