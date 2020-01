Schlechte Noten im Zeugnis "Familien sollten die Zeit lieber mit quality time verbringen als mit Nachhilfe"

Eine Fünf in Mathe und eine Vier in Deutsch: Wie sollten Eltern auf schlechte Noten ihrer Kinder reagieren? Eine Berliner Pädagogin beantwortet diese Frage seit Jahren am Sorgentelefon.

Ein Interview von Swantje Unterberg