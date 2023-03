24 Menschen haben wegen eines Defekts in einem Kettenkarussell auf einer Kirmes in Halle (Westfalen) ausharren müssen, bis die Feuerwehr zur Rettung kam. Die letzten Mitfahrer konnten am Samstagnachmittag nach 75 Minuten per Leiterwagen zu Boden befördert werden, sagte ein Polizeisprecher in Gütersloh.