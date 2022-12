Der Vorgang hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst, in Sachsen-Anhalt macht vor allem die Opposition im Landtag Druck . »Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob der Rechtsterrorist Unterstützer in der JVA hatte«, sagte die Linkenabgeordnete Henriette Quade. »Er sollte aus Sicherheitsgründen deshalb sofort aus Sachsen-Anhalt in ein anderes Bundesland verlegt werden.« Eine solche sogenannte Sicherheitsverlegung hatte das Justizministerium bereits ins Spiel gebracht: Diese Option werde geprüft, es handele sich dabei um ein Standardverfahren.

Die ersten Konsequenzen gibt es derweil: Das Verfahren in dem Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Sachsen-Anhalt an sich gezogen – mit Verweis »auf die Bedeutung der Sache«, wie die Ermittler in Naumburg mitteilten.