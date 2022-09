»Ursache noch völlig unklar« Explosion in Innenstadt von Halle – drei Schwerverletzte

Bei einer Explosion in einer öffentlichen Toilette im Stadtzentrum von Halle (Saale) sind am Dienstagabend zwei Mädchen und eine Frau schwer verletzt worden. Die Explosion ereignete sich gegen 18 Uhr in den Toiletten eines historischen Gebäudes auf dem Marktplatz, in dem sich unter anderem ein Café und Wohnungen befinden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.