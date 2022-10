Bei einer Halloweenparty in einer tschechischen Diskothek sind in der Nacht zum Sonntag mindestens acht Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Zwei junge Menschen schwebten am Sonntagmorgen noch in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur CTK sagte. Alle Verletzten seien zwischen 15 und 20 Jahre alt.