Ein 13-Jähriger ist in Hamburg nach einem Sprung in die Elbe gestorben. Der Nichtschwimmer war der Polizei zufolge am Samstag im Stadtteil Nienstedten am Fähranleger Teufelsbrück ins Wasser gesprungen und untergegangen. Offenbar hatten Zeugen gesehen, wie der Teenager vom Anleger Richtung Strand in die Elbe gesprungen war und um Hilfe gerufen hatte. Gegen 20 Uhr ging dann ein Notruf bei der Polizei ein, auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Eine große Suchaktion wurde gestartet, im Einsatz waren offenbar auch ein Polizeihubschrauber und Feuerwehrtaucher. Die DLRG schickte Rettungsboote, auch mit einer Drohne wurde nach ihm gesucht.