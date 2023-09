An roter Ampel in Hamburg Streit zwischen Autofahrern eskaliert – 23-Jähriger niedergestochen

Zwei Männer sind laut Polizei an einer roten Ampel in Hamburg-Borgfelde aneinander geraten. Zunächst griffen sie einander demnach nur verbal an – als sie aus ihren Fahrzeugen ausstiegen, wurde es jedoch gewalttätig.