Ein Busfahrer ist am Morgen mit einem Linienbus gegen ein Wohnhaus in Hamburg-Barmbek geprallt. Der Mann habe sich in dem Wohngebiet zunächst verfahren, teilte die Polizei mit.

Um sich zu orientieren, stieg er demnach kurz aus. Als der 53-Jährige dann bemerkt habe, dass der Bus mit einem einzelnen Fahrgast weitergerollt sei, sei er schnell wieder eingestiegen und habe in der Eile Gas- und Bremspedal verwechselt. Daraufhin habe das Fahrzeug zwei abgestellte Fahrzeuge gerammt, sei dann über einen Gehweg und schließlich gegen die Hauswand gefahren.

Der Fahrer, der seinen Busführerschein laut Polizei "noch nicht so lange hatte", wurde wegen eines möglichen Schocks ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand.