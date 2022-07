Eine Explosion hat in der Nacht auf Mittwoch das Schulleiterbüro und das Lehrerzimmer einer Schule im Hamburger Stadtteil Finkenwerder zerstört und in der Folge einen Großbrand ausgelöst. Als Ursache vermuten Polizei und Feuerwehr eine Gasexplosion im Keller des Gebäudes, wie sie am Mittwochmorgen mitteilten.