In Hamburg warnt die Feuerwehr die Bevölkerung nach einem Großbrand im Stadtteil Rothenburgsort vor giftigem Rauch. Anwohner in Rothenburgsort könnten »durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft« beeinträchtigt werden, hieß es in einer am Sonntagmorgen verschickten amtlichen Warnmeldung.