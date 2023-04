Ätzende Busfahrt in Hamburg Frau verletzt sich durch Säure auf Sitz

Der Sitz im Bus der Linie 29 fühlte sich nass an, also wechselte die Frau den Platz. Doch da war es schon zu spät: Sie erlitt durch die Flüssigkeit Verätzungen am Gesäß. Die Hamburger Polizei ermittelt.