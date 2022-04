Unglück in Hamburg Mann von fünf S-Bahnen überrollt

Bei einem Unglück am Bahnhof Hamburg-Bergedorf ist ein Mann mehrfach von S-Bahnen überrollt worden und ist schwer verletzt. Nach Auswertung erster Videoaufnahmen war er mutmaßlich alkoholisiert. Demnach sei der Mann in der Nacht zu Samstag um 0.15 Uhr in Richtung Bahnsteig-Ende gelaufen, dort in die Gleise gestürzt und dann von einem Zug erfasst worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.