In Hamburg ist am Samstag ein Mann nach dem Sprung aus seiner brennenden Wohnung gestorben. Die Wohnung befand sich im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Eidelstedt. Anwohner hätten Brandgeruch und einen ausgelösten Rauchwarnmelder bemerkt und Polizei und Feuerwehr gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit . Während die Feuerwehrleute die Tür öffneten, sprang der Wohnungsmieter vom Balkon in die Tiefe. Zeugen außerhalb des Gebäudes beobachteten das Geschehen.