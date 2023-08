Rund 200 Fahrgäste haben mehrere Stunden auf freier Strecke bei Hamburg in einem liegen gebliebenen ICE aus Binz verbracht. Unter ihnen war auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.

Ein technischer Defekt habe dazu geführt, dass der ICE 1675 Richtung Frankfurt am Montag nicht weiterfahren konnte, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Zunächst sollte der ICE mithilfe einer Hilfslok weggezogen werden, dies habe jedoch nicht funktioniert. Die rund 200 Fahrgäste mussten demnach etwa vier Stunden ausharren, ehe sie mithilfe der Feuerwehr in einen Ersatzzug umsteigen konnten.