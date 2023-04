Philipp F. hatte die praktische Sachkundeprüfung nicht bestanden

Gegen drei Mitglieder des Prüfungsausschusses wird wegen des Anfangsverdachts der Falschbeurkundung im Amt ermittelt. Der Prüfungsausschuss hatte Philipp F. »blanko« ein auf den 28. April 2022 datiertes Sachkundezeugnis ausgestellt. Tatsächlich soll Phillipp F. die praktische Sachkundeprüfung am 28. April 2022 jedoch nicht bestanden haben. Eine reguläre nochmalige Anmeldung zur Prüfung und die Prüfung selbst erfolgten nicht. Stattdessen soll ein Mitglied der Prüfungskommission am 24. Oktober 2022 eine im Hanseatic Gun Club angeblich erfolgreich verlaufene »Nachprüfung« vorgenommen haben, die anschließend mit dem Sachkundezeugnis vom 28. April 2022 gegenüber der Waffenbehörde dokumentiert wurde. Darauf basierend hätte Phillipp F. im Dezember 2022 mutmaßlich keine Waffenbesitzkarte erhalten. Den Beschuldigten wird angelastet, nicht nur betreffend Phillipp F., sondern in einer Vielzahl von Fällen unzutreffende Sachkundezeugnisse ausgestellt und damit die Durchführung einer irregulären Nachprüfung gegenüber der Waffenbehörde verschleiert zu haben.