Mutmaßliche Drogenlieferung Einbrecher dringen serienweise in Hamburger Hafenterminal ein

Gemeinsam gegen den »Wasserbett-Effekt«

Deutschland und fünf weitere EU-Staaten wollen enger zusammenarbeiten, wie Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Anfang Juni in Antwerpen sagte. Damit wollen sie verhindern, dass Kriminelle ihre Aktivitäten von einem europäischen Hafen in den nächsten verlegen, wenn der Fahndungsdruck an einem Ort zunimmt – Ermittler bezeichnen dies als »Wasserbett-Effekt«.

Ist dieser Effekt jetzt in Hamburg zu beobachten? In den Niederlanden wurden vor einiger Zeit die Strafen für sogenannte Rausholer erhöht. Das sind meist junge Männer, die in Container eindringen, um Drogen herauszutragen. 2022 waren 241 »Rausholer« in den Niederlanden festgenommen worden, der jüngste war 14 Jahre alt.

Um einen ganzen Container mit einer versteckten Drogenlieferung aus dem Hafen zu holen, müssten Kriminelle hochprofessionell vorgehen. Sieben Mitglieder einer Drogenbande, die auf diese Weise mehr als drei Tonnen über den Hamburger Hafen schmuggelten, wurden im vergangenen Jahr vom Landgericht zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt. Einer der Angeklagten war ein ehemaliger Logistiker bei der Hamburger Hafen und Logistik AG.