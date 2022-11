Tödliche Tierliebe Mann will Hund aus Feuer retten und stirbt

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann zu Tode gekommen, als er versuchte, seinen Hund zu retten. Am Dienstagabend war in einem Wohnhaus in Hamminkeln ein Feuer ausgebrochen.

Die Bewohner des Zweifamilienhauses hatten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Vor Ankunft der Feuerwehr sei aber ein 74-Jähriger zurück in die brennende Wohnung gerannt, um seinen Hund aus den Flammen zu retten, sagte ein Polizeisprecher.