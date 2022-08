Japanische Stardesignerin Hanae Mori ist tot

Von Tokio nach New York und weiter nach Paris

Mori hatte ihre Karriere in der japanischen Hauptstadt Tokio mit Filmkostümen begonnen. Später zog sie nach New York. Ihre erste Kollektion in der US-Metropole wurde 1965 als »East Meets West« gefeiert – der Osten trifft den Westen.

Schließlich zog Mori nach Paris weiter. In der französischen Hauptstadt wurde ihr Modehaus 1977 das erste aus Asien stammende Label, das in den erlesenen Kreis der Haute-Couture-Schneider aufgenommen wurde. 2004 schloss Mori dann ihr Atelier in Paris. Ihre Geschäfte in Tokio blieben aber weiterhin geöffnet. Ihre Parfüms werden nach wie vor weltweit verkauft.