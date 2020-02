Die Bundesanwaltschaft sieht "Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation". Ob dies tatsächlich der Hintergrund der Tat ist, ist unklar. Der mutmaßliche Schütze Tobias R. hat ein Bekennerschreiben veröffentlicht, in einem Video teilt er zudem eine "persönliche Botschaft an alle Amerikaner". Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". In einem knapp einstündigen Video behauptete er, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei.