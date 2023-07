Am Samstagnachmittag ist ein Auto während einer Oldtimer-Show auf dem Schützenplatz in Hannover in eine Menschengruppe gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Es sei von einem Unfall auszugehen, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen habe es einen technischen Defekt an dem Wagen gegeben. Um was für ein Modell es sich genau handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens ist der Polizeisprecherin zufolge bekannt.