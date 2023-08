Bei einem Autounfall in Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Autoinsassen wurden bei dem Unfall am Montagabend lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete zunächst von drei, die Nachrichtenagentur AFP von zwei lebensgefährlich Verletzten. Sie beriefen sich jeweils auf Einsatzkräfte. Die Betroffenen kamen in Krankenhäuser.