Zwei laute Knallgeräusche haben am Montagmittag viele Menschen in Hannover verstört. Der Grund: Zwei Kampfjets der Bundeswehr hatten über der niedersächsischen Hauptstadt die Schallmauer durchbrochen, wie die Luftwaffe über Twitter mitteilte. Die beiden Eurofighter seien vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern aufgestiegen.